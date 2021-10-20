شكرا لقرائتكم خبر عن هادية حسنى بطلة الريشة الطائرة تحتفل بزواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت هادية حسنى نجمة الريشة الطائرة ونائبة البرلمان، بحفل زفافها وسط حضور الأهل والأصدقاء اليوم الأربعاء.

وتقدمت هادية حسنى مؤخرا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الريشة الطائرة على مقعد الرئاسة قبل أن يتم استبعادها، إلا أنها تقدمت بطعن ضد القرار.

وأعلن هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة مسبقا عن تحديد يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالانتخابات.

كان اتحاد الريشة الطائرة أعلن مسبقا عن عقد للعمومية يوم 17 سبتمبر الماضى قبل أن تطلب وزارة الرياضة تطبيق البند رقم 7 .

كان التهامى قد تقدم باستقالته فى الفترة الأخيرة بسبب عمله، إلا أن مجلس إدارة الاتحاد رفض قبول الاستقالة وطالب التهانى باستكمال هذه المدة القصيرة لحين انعقاد الانتخابات الجديدة.