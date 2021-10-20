شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يغلق على الاتحاد السكندرى 5 أيام استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن، معسكرا مغلقا لمدة 5 أيام استعدادا لمواجهة نادى سموحة في أولى مباريات الفريق في بطولة الدورى موسم 2021/ 2022.

ويعود الفريق للتدريبات الخامسة عصر غد الخميس، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد المباراة الأولى أمام سموحة والمقرر لها 25 أكتوبر الجارى، بعدما حصل الفريق على إجازة اليوم من التدريبات عقب المعسكر المغلق والذى بدأ 10 أكتوبر الجارى.

وخاض الاتحاد خلال المعسكر عدة مباريات ودية، اطمأن فيها حسام حسن على جاهزية اللاعبين لانطلاق مسابقة الدورى العام وأولى المباريات أمام سموحة.

وكان إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد قد طلب معسكرا مغلقا حتى يستطيع الجهاز الفنى تجهيز اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة واختيار التشكيل الأمثل، الذى سيخوض به أولى مباريات الدورى، والذى بدوره وافق عليه محمد مصيلحى رئيس النادى والذى وعد بتوفير جميع مطالب الجهاز الفنى واللاعبين للظهور بالشكل الذى يتمناه جماهير الثغر.

وظهرت حالة من المنافسة بين اللاعبين لحجز بطاقة التواجد بالتشكيل الأساسى للفريق، بعد الفوز الكبير على شبابه بخماسية نظيفة في البوروفة الأخيرة للفريق قبل مباريات الدورى.