شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20/10/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، تأكيدا لـ"الخليج 365" : أشعة الشناوي تثبت التئام تمزق الخلفية بنسبة ٦٠%، والأهلى يشارك أول مرة في كأس العالم للأندية على الأراضى الإماراتية ، ومحامى شيكابالا يكشف قرار مركز التسوية برفع إيقافه ، والأهلي يعلن جاهزية حسين الشحات للمشاركة في مباراة الحرس الوطني

تأكيدا لـ"الخليج 365" : أشعة الشناوي تثبت التئام تمزق الخلفية بنسبة ٦٠%

خضع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة جديدة صباح اليوم الأربعاء، أثبتت تحسن حالته بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

الأهلي يعلن جاهزية حسين الشحات للمشاركة في مباراة الحرس الوطني

انتظم حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء كبير في تدريبات الفريق الجماعية اليوم

محامى شيكابالا يكشف قرار مركز التسوية برفع إيقافه

كشف كمال شعيب محامى محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك عن صدور قرار من اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا، والذى أصدره اتحاد الكرة علي خلفية احداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى، وذلك بعدما كان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا بإيقاف اللاعب 8 شهور قبل تخفيض العقوبة لتصبح 8 مباريات.

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكماً بإستبعاد فرج عامر رئيس نادى سموحة ومحمد مجاهد المرشح على رئاسة النادى السكندرى من انتخابات النادي المقبلة، المقرر لها يوم 29 من أكتوبر الجارى.

محمود متولى جاهز طبيا للمشاركة فى التدريبات الجماعية للأهلى

كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن محمود متولى مدافع الفريق الأحمر جاهز من الناحية الطبية للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بآلام فى أوتار الركبة.

تسعي إدارة نادي الزمالك لتعديل عقد مصطفي فتحي لاعب الفريق العائد من الإعارة لسموحة في الموسم الماضي، بعد المستوي المميز الذى قدمه اللاعب مع النادي السكندري وهو ما جعل هناك عدد من العروض تغري اللاعب.