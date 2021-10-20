رسميا.. برشلونة يجدد عقد فاتي.. وشرط جزائي مليار يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد لاعبه الصاعد أنسو فاتي صانع ألعاب الفريق الحالي، ليستمر حتى يونيو 2027، مع وجود شرط جزائي قيمته مليار يورو.

وقال نادي برشلونة أن الإتفاق قد تم مع أنسو فاتي، على أن يتم اتمام الأمور بشكل رسمي غدا الخميس، حيث سيقوم اللاعب الشاب على توقيع عقده مع الفريق.

واتفق النادي الإسباني مع أبرز منتجات لاماسيا في السنوات الأخيرة، ليكون مع الفريق 5 سنوات مقبلة بعدما كان عقده قريبا من نهايته في يونيو 2022.

وحصل أنسو فاتي على قمص ليونيل ميسي بعدما رحل الأخير عن برشلونة، ليبدأ بعده عصرا جديدا داخل الفريق الإسباني، ويأمل جمهور برشلونة أن يكون لاعبهم الإسباني خير خلف لخير سلف.