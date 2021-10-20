تكريم حسن حمدي وحسن مصطفى ومنحهما قلادة الأهلي الذهبية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

انطلق مساء اليوم الأربعاء حفل تكريم الأهلي لرمزيه حسن حمدي وحسن مصطفى ومنحهما قلادة الأهلي الذهبية.

وشهد الحفل الذي يُقام في معهد الموسيقى العربية حضور عدد من الرموز الرياضية على رأسهم وزير الرياضة، أشرف صبحي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، "قلادة الأهلي الذهبية" تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدى ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة؛ لاعبًا، ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى 2014 .

وقرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد "قلادة الأهلي الذهبية" أيضًا؛ تقديرًا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية، سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم أمينًا عامًّا للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.