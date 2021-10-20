برشلونة يحقق الانتصار الأول بدوري الأبطال على حساب دينامو كييف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي برشلونة الإسباني انتصاراً على حساب نادي دينامو كييف الأوكراني، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل جيرارد بيكيه مدافع البارسا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول للنادي الكتالوني هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض لهزيمتين في أول مباراتين أمام بايرن ميونيخ وبنفيكا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما تذيل دينامو كييف المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 18، بعدما لعب ديباي كرة عرضية من ركلة حرة قابلها لوك دي يونج برأسية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى دينامو كييف.

وفي الدقيقة 21، سدد لوك دي يونج كرة قوية بعدما تلقى تمريرة من ديباي على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى دينامو كييف تصدي لها.

وتألق حارس مرمى دينامو كييف بعدما تصدى لكرة سددها ديست بعد أن وصلت له كرة عرضية من ديباي، في الدقيقة 35.

واستطاع جيرارد بيكيه أن يحرز الهدف الأول لبرشلونة في اللقاء في الدقيقة 36 من زمن المباراة، بعدما لعب جوردي ألبا كرة عرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء لتصل للمدافع الذي قابلها بتسديدة رائعة إلى داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، ظل برشلونة مسيطراً على الكرة، ويحاول البحث عن الهدف القاني خلال اللقاء، ولكن دون خطورة تذكر.

وأهدر كوتينيو كرة هدف محقق في الدقيقة 70، بعد أن ارتدت كرة من مدافع دينامو كييف داخل منطقة الجزاء، ليسدد البرازيلي كرة يسارية قوية، ولكنها علت مرمى الفريق الأوكراني.