دوري الأبطال.. تشيلسي 4 - 0 مالمو.. بنفيكا 0 - 4 بايرن.. يونايتد 3 - 2 أتالانتا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

انتهت مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز كبير لبايرن ميونيخ أمام بنفيكا، وتشيلسي حامل اللقب أمام مالمو برباعية نظيفة في المباراتين.

ونجح يونايتد في تحويل تأخره في الشوط الأول بهدفين، لفوز بثلاثية مقابل هدفين.

15 دقيقة كافية لبايرن

نجح بايرن في تحقيق فوز كبير أمام بنفيكا برباعية نظيفة على ملعب النور.

واحتاج بايرن ميونيخ 15 دقيقة فقط لتسجيل 4 أهداف بواسطة ساني هدفين، وليفاندفسكي، وإيفرتون مدافع بنفيكا بالخطأ في مرماه.

بايرن واصل صدارته للمجموعة بـ9 نقاط، يليه بنفيكا الذي توقف رصيده عند 4 نقاط، فيما رفع برشلونة رصيده لـ3 نقاط بعد الفوز أمام دينامو كييف متذيل الترتيب بنقطة وحيدة، في وقت سابق اليوم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، فيما ألغى الحكم هدفا لليفاندوفسكي بداعي لمس الكرة بيده، قبل أن يلغي الحكم هدفا آخر لمولر في الشوط الثاني بداعي التسلل، حتى نجح ساني في تسجيل هدف التقدم للفريق البافاري من ضربة حرة مباشرة سكنت الشباك.

دقائق مرت قبل أن يمر ليروي ساني بطريقة رائعة ويلعب كرة عرضية اصطدمت بإيفرتون مدافع بنفيكا لتسكن شباكه، قبل أن يضيف ليفاندوفسكي الهدف الثالث من متابعة رائعة ليوسع الفارق.

رفض بايرن أن يوقف سلسلة نتائجه الكبيرة ليسجل ساني الهدف الرابع في الدقيقة 85.

عودة مثيرة ليونايتد

وفي المجموعة السادسة نجح مانشستر يونايتد في الفوز أمام ضيفه أتالانتا رغم التأخر في الشوط الأول بهدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم أتالانتا بشكل مفاجئ أمام يونايتد بهدفين نظيفين، فيما قلص راشفورد الفارق بتسجيل هدف في الشوط الثاني لتشتعل المباراة.

ونجح ماجواير في تسجيل التعادل في الدقيقة 74، وسط ضغط كبير من الشاطين الحمر لخطف نقاط المباراة كاملة، حتى نجح رونالدو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 81 برأسية رائعة.

وتوقف رصيد أتالانتا عند 4 نقاط نفس رصيد فياريال الذي حقق فوزا كبيرًا برباعية مقابل هدف أمام يانج بويز، فيما ارتقى يونايتد لصدارة المجموعة بـ6 نقاط.

تعادل سلبي

وتعادل ليل وإشبيلية سلبيا في المجموعة السابعة.

إشبيلية حل في وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط يليه ليل بنقطتين.

وكان ريد سالزبورج حقق الفوز بثلاثية مقابل هدف أمام فولفسبورج، في وقت سابق اليوم، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما بقي الفريق الألماني في ذيل المجموعة بنقطتين.

اكتساح تشيلسي

وفي المجموعة الثامنة اكتسح تشيلسي ضيفه مالمو السويدي بنتيجة 4-0.

أنهى البلوز الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما كريستنسين، وجوجينيو من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني نجح هافيرتز الذي حل بدلا من لوكاكو المصاب، في تسجيل الهدف الثالث، ثم أضاف جورجينيو هدفا رابعا من ضربة جزاء.

يوفنتوس يخطف الفوز

بقي التعادل السلبي في مباراة يوفنتوس وزينيت مستمر حتى الدقيقة 86، حين نجح كولوسيفسكي في تسجيل هدف الفوز للسيدة العجوز.

يوفنتوس نجح في تحقيق العلامة الكاملة حتى الآن بالوصول للنقطة التاسعة، يليه تشيلسي بـ6 نقاط في الوصافة، ومن خلفه زينيت الروسي برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل مالمو السويدي بدون رصيد بعد خسارة المباريات الثلاثة.