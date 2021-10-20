مران الأهلي.. جلسة موسيماني مع اللاعبين.. وتدريبات بدنية مكثفة في الجيم لمدة 45 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الأهلي، تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني، التي ستُقام السادسة مساء السبت على ملعب الأهلي وي السلام، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية جديدة يوم غد الخميس قبل انطلاق المران الجماعي للفريق.

وتأتي المسحة الطبية وفقًا للبروتوكول الطبي قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وصول أي مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

وعقد المدير الفني للأهلي، موسيماني، قبل انطلاق المران محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

وشدد موسيماني، خلال المحاضرة، على ضرورة التركيز على بعض الجوانب الإيجابية التي قدمها الفريق في مباراة الذهاب وتفادي الأخطاء لحسم التأهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية مكثفة في الجيم لمدة ٤٥ دقيقة، عقب انتهاء محاضرة الفيديو، وذلك تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وشهد المران مشاركة محمود وحيد، في جزء من تدريبات الكرة والمران الجماعي للأهلي، فأشار أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إلى أن وحيد بدأ في التعافي من إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وسينتظم بشكل أكبر في التدريبات الجماعية غدًا الخميس.

وأجرى موسيماني، أكثر من تقسيمة خلال فقرات المران الجماعي، كما خاض اللاعبون فقرات بدنية مكثفة في الجيم لمدة ٤٥ دقيقة، عقب انتهاء محاضرة الفيديو تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته أمس الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها بيتسو موسيماني المدير الفني للاعبين لمدة ٤٨ ساعة، عقب العودة من النيجر يوم الأحد الماضي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًّا ١-١، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي.