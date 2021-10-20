طبيب الأهلي يعلن جاهزية الشحات لمواجهة الحرس الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي جاهزية حسين الشحات لمواجه الحرس الوطني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أبو عبلة في تصريحاته للموقع الرسمي أن اللاعب سينتظم بشكل كامل اعتبارًا من غد، ليؤكد جاهزيته وفقًا لرؤية الجهاز الفني لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر.

وأوضح أبو عبلة أن حسين الشحات تعافى من إصابته بشد في العضلة الضامة وشارك في التدريبات الجماعية تدريجيًّا بشكل جيد دون شكوى طبية.

وخاض الشحات جزء كبير من تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي، بعدما شارك في جزء من مران الثلاثاء، ومن بعده اليوم الأربعاء.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة على الحرس الوطني، أو التعادل بدون أهداف من أجل التأهل لدور المجموعات في البطولة.