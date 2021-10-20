الأهلي يعلن.. الشناوي تعافى بنسبة 60% وحالته تتحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن النادي الأهلي التئام التمزق العضلي الذي أصاب حارسه محمد الشناوي بنسبة 60% ليقترب اللاعب من العودة لحماية العرين الأحمر في المباريات القادمة محليا وقاريا.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن الشناوي خضع لفحص طبي جديد أثبت تحسن حالته، ليواصل اللاعب فترة العلاج تمهيدا للعودة في أقرب وقت.

ومن جانبه قال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن الشناوي يقوم بتطبيق البرنامج الاستشفائي ويخوض يوميا تدريبات العلاج الطبيعي حتى يعود من جديد بلا أي شعور بالآلام.

الشناوي كان قد غادر ملعب مباراة مصر وليبيا في بنغازي بتصفيات كأس العالم متأثراً بإصابته، قبل أن يعلن الأهلي غيابه لفترة قد تصل إلى 5 أسابيع.