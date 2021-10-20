داكا يسجل "سوبر هاتريك" ويمنح ليستر "ريمونتادا" مثيرة في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أحرز النجم الزامبي باتسون داكا 4 أهداف (سوبر هاتريك)، ليقود فريقه ليستر سيتي الإنجليزي لحصد انتصاره الأول في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام مضيفه سبارتاك موسكو الروسي إلى انتصار مثير 4 / 3 اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة.

وارتفع رصيد ليستر إلى 4 نقاط، ليتقدم للمركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق نقطتين خلف ليجيا وارسو البولندي (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على نابولي الإيطالي، صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة، غدا الخميس بنفس الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد سبارتاك، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، عند 3 نقاط في المركز الثالث مؤقتا.

وتقدم سبارتاك بثنائية نظيفة حملا توقيع أليكسندر سوبوليف والسويدي جوردان لارسون في الدقيقتين 11 و44، قبل أن ينصب داكا نفسه بطلا للمباراة دون منازع، عقب تسجيله 4 أهداف للفريق الإنجليزي في الدقائق 45 و48 و54 و79.

وأشعل سبارتاك المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز سوبوليف الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 86، ليحاول الفريق الروسي إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى.

بهذا الفوز، أعاد ليستر سيتي الأمل لجماهيره في التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة القارية، عقب بدايته المخيبة في المجموعة التي شهدت تعادله مع نابولي وخسارته من ليجيا وارسو في أول جولتين.