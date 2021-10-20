الإمارات: الجزيرة سيتواجد ضمن أندية عريقة بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

قال راشد بن حميد النعيمي رئس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن الإمارات تُعد عاصمة للرياضة العالمية، مشيراً الى أن نادي الجزيرة بطل الإمارات سوف يتواجد في كأس العالم للأندية ضمن أندية عريقة ستشارك في المنافسة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة الإمارات للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2021 في وقت مبكر من عام 2022، بعد اعتذار دولة اليابان عن استضافة البطولة بسبب كورونا.

وأشار رئيس اتحاد الكرة الإماراتي في بيان رسمي "السمعة الدولية الناصعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، ومنها الرياضية شكّلت عاملاً حيوياً في منح الإمارات حق استضافة كأس العالم للأندية نسخة 2021".

وتابع "الأسرة الرياضية الدولية تعد الإمارات عاصمة للرياضة العالمية خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في جميع البطولات التي استضافتها، منها مونديال 4 نسخ سابقة لكأس العالم للأندية.

وأضاف "نحن محظوظون بقيادتنا الحكيمة التي تقدم للوسط الرياضي دعماً غير محدود من أجل أن يحقق أهدافه."

وأكد "دولة الإمارات بحمد الله وبفضل قيادتها الرشيدة حازت ثقة المؤسسات والهيئات الدولية، لما تتمع به من سمعة طيبة في جميع الجوانب، وهي سبّاقة وجاهزة لاستضافة الكثير من الأحداث العالمية العامة والرياضية".

وواصل "الإمارات تمتلك بنية تحتية متينة ولديها منشآت رياضية متطورة، وفيها خدمات طبية متقدمة جداً، فضلاً عن التقدم التقني، ووجود مواصلات حديثة وفنادق فاخرة وبيئة ساحرة، وكل هذه العناصر تُسهم في إنجاح المسابقة الدولية، إضافة إلى وجود جمهور من مختلف الجنسيات شغوف بلعبة كرة القدم".

وشدد "الخبرات التي اكتسبها أبناء وبنات الإمارات أصبحت واسعة في مجال تنظيم الأحداث الدولية، والمتطوعون في بلادنا يعشقون العمل في الأحداث الرياضية الكبيرة، وهم الشريان الحيوي للإبداع".

واستمر "هذه الاستضافة ستمنح فريق الجزيرة بطل مسابقة دوري المحترفين للموسم 2020-2021 فرصة المشاركة في هذه البطولة التي تضم أندية عريقة، وهذا أمر مهم يساعد على تطوير فرقنا ولاعبينا".

ومن المقرر أن تشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية مشاركة الأهلي بطل أفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي بطل دروي أبطال أوروبا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

وتنتظر البطولة الفائز من فلامينجو البرازيلي وبالميراس البرازيلي في نهائي كأس ليبرتادوريس، والفائز من نهائي دوري أبطال أسيا بين الهلال السعودي وستيلرز الكوري الجنوبي، والفائز من نهائي أمريكا الشمالية بين كلوب أمريكا المكسيكي ومونتيري المكسيكي.

وقال "تنظيم كأس العالم للأندية في العاصمة أبوظبي سيمنح فرصة لسكان الإمارات ولمحبي الكرة في العالم للاستمتاع بهذه التظاهرة الكروية, مؤكداً قدرة أبناء وبنات الإمارات على إنجاح هذا الحدث الرياضي، وإضافة إنجازات تنظيمية لسجلنا الرياضي".

واختتم رئيس اتحاد الكرة تصريحة بالترحيب بالفرق المشاركة وجماهيرها، متمنياً للأندية من جميع القارات أن تحقق أهدافها في هذه البطولة الكروية المهمة، مؤكداً أن اللاعبين وأفراد البعثات والإعلاميين والجمهور سيكونون سعداء في دار زايد الخير، وسيستمتعون بأجوائها وبيئتها الآخاذة الساحرة.