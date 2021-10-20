نتيجة مباراة الكويت والمحرق في كأس الاتحاد الاسيوي «الذيب الأحمر إلى النهائي»

تعرف على نتيجة مباراة الكويت الكويتي والمحرق البحريني في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الاسيوي، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 20-10-2021.

خطف نادي المحرق البحريني بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الاسيوي 2021 بعد فوزه على ضيفه الكويت الكويتي بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

وسجل ثنائية نادي المحرق أمام الكويت اليوم، محمود المرضي في الدقيقة (21) وفلافيو كوريكا (45+1).

وسيواجه المحرق في نهائي البطولة الشهر المقبل، نادي ناساف كارشي الأوزبكي الذي فاز في نصف النهائي الثاني على حساب واريورس السنغافوري بنتيجة (3-2) بعد التمديد للأشواط الإضافية.

وبدأ المحرق مباراة اليوم بالتشكيلة التالية: السيد محمد جعفر – راشد الحوطي – وليد الحيام – امين بن عدي – محمد البنا – محمد الشروقي – محمود المرضي – عبدالوهاب المالود – نور الروابدة – موزيس – فلافيو كاريوكا.

بينما جاءت تشكيلة الكويت الاساسية كالآتي: حمد القلاف – سامي الصانع – ريان ماكجوان – فهد حمود – فهد الهاجري – طلال الفاضل – جون أوبي ميكيل – المهدي برحمة – عبدالمحسن التركماني – يوسف ناصر – فيصل زايد.

نتيجة مباراة الكويت والمحرق في كأس الاتحاد الاسيوي

سيطر نادي الكويت على الكرة في البدايات، ولكن الخطورة كانت لصالح نادي المحرق الذي كان قريب من افتتاح التسجيل في مناسبتين عبر مهاجمه البرازيلي فلافيو كاريوكا، قبل أن يفتتح الأردني محمود المرضي التسجيل في الدقيقة (21).

وجاء هدف المرضي من ضربة حرة مباشرة على الجهة اليسرى، تولى تنفيذها بيمناه وأرسلها عرضية خادعة مرت من الجميع وسكنت شباك الحارس حمد القلاف.

وكانت أولى محاولات نادي الكويت لإدراك التعادل في الدقيقة (38) حينما سدد المهدي برحمة كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس السيد محمد جعفر.

وخطف المحرق الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول (45)، عبر المهاجم فلافيو كاريوكا حينما استغل عرضية محمد البنا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ارتطمت في قدم المدافع وتحولت داخل الشباك.

ودخل نادي الكويت الشوط الثاني بوجه مغاير وحاول تقليص النتيجة عبر المهدي برحمة في مناسبتين، الأولى في الدقيقة (53) بعدما سدد كرة عرضية برأسية مرت فوق العارضة، قبل أن يصوب من مسافة بعيدة في الدقيقة (56) جاورت المرمى.

وحاول المحرق مضاعفة الغلة في الدقيقة (68) عبر المرضي ولكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس حمد القلاف.

وكاد محمود المرضي يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لنادي المحرق في الدقيقة (82) بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية ولكن مدافع الكويت أبعدها بفدائية إلى الركنية.

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد ليعلن الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المحرق على الكويت بهدفين نظيفين، ليصبح على بعد خطوة واحدة من تحقيق لقبه الثاني في كأس الاتحاد الاسيوي بعد تتويجه في عام 2008.