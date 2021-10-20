تعرف على موعد مباراة السيب ومسقط في الدوري العماني عمانتل والقنوات الناقلة لها، ضمن منافسات الجولة الثانية، والمقرر إقامتها على ستاد السيب الرياضي.

يستقبل نادي السيب نظيره نادي مسقط في ختام اليوم الاول بالجولة الثانية من الدوري العماني عمانتل 2021-2022، والتي سيسعي من خلاله الفريقان الى تحقيق الانتصار الاول لهما في المسابقة.

كان السيب قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بالجولة الاولى من الدوري العماني عمانتل أمام مضيفه صحم بنتيجة هدف مقابل هدف، على مجمع صحار الرياضي.

وتقدم السيب في نتيجة المباراة عند الدقيقة 38 عن طريق اللاعب “صلاح اليحيائي”، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع بالشوط الاول تدارك فريق صحم هدف التعادل عبر اللاعب “فيصل البريكي”.

على الجانب الآخر، تلقى نادي مسقط الهزيمة على ملعبه في الجولة الاولى من الدوري العماني على يد ظفار بنتيجة صفر-2، ويقبع في المركز الأخير بجدول الترتيب.

جدير بالذكر ان فريق السيب قد اُعتبر فائزًا بلقب الدوري العماني بالموسم الماضي 2020-2021، بسبب تصدره للمسابقة قبل قرار الإلغاء بسبب فيروس كورونا، بعدما جمع 22 بفارق نقطتين فقط امام فريق ظفار الوصيف بفارق الاهداف فقط عن فريق المصنعة ثالث الترتيب.

موعد مباراة السيب ومسقط في الدوري العماني عمانتل

يحين موعد مباراة السيب ومسقط في الدوري العماني “عمانتل” ضمن الجولة الثانية يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، على ستاد السيب الرياضي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت سلطنة عمان، 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السيب ومسقط في الدوري العماني عمانتل

تنقل مباراة السيب ومسقط في الدوري العماني “عمانتل” على القناة العمانية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

كان لقاء الفريقان في الدوري العماني “عمانتل” بالموسم الماضي قد شهد فوز السيب برباعية نظيفة في لقاء الذهاب، قبل أن يسيطر التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء الإياب.

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