تشكيلة مان يونايتد الأساسية في مباراة اليوم امام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.. بوجبا على دكة البدلاء

تعرف على تشكيلة مان يونايتد الأساسية في مباراة اليوم امام أتالانتا الايطالي في الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

تم تقليص عقوبة إيقاف آرون وان بيساكا لمباراة واحدة، لذا سيكون متاحًا لهذه المواجهة، تمامًا مثل فريد وإدينسون كافاني، الذين غابا عن الهزيمة أمام ليستر بسبب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

في غضون ذلك، يستمر غياب الدولي الفرنسي رفائيل فاران بعد تعرضه لإصابة في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسيبدأ مانشستر يونايتد بالاسباني ديفيد دي خيا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي آرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير و لوك شو في خط الدفاع.

وفي وسط الميدان، بدأ سولشاير مباراة اليوم بسكوت مكتوميناي بجانب البرازيلي فريد، في محور وسط الميدان، وركن بول بوجبا على مقاعد البدلاء، وأمامهم برونو فيرنانديز كصانع ألعاب.

وفي المقدمة، يشارك ماركوس راشفورد منذ البداية بجانب ميسون جرينوود، بجانب كريستيانو رونالدو في خط هجوم الشياطين الحمر في مباراة اليوم أمام الفريق الايطالي العنيد.

تشكيلة مان يونايتد الأساسية في مباراة اليوم امام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، فريد، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: راشفورد، ماسون جرينوود، كريستيانو رونالدو.