تشكيلة تشيلسي الأساسية في مباراة اليوم امام مالمو في دوري أبطال أوروبا

تعرف على تشكيلة تشيلسي الأساسية في مباراة اليوم أمام مالمو السويدي في الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب ستامفورد بريدج، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يعتبر مصدر القلق الوحيد بالنسبة لبطل دوري أبطال أوروبا هو إصابة كريستيان بوليسيتش، الذي لم يتعافى بعد من إصابة في الكاحل.

وعاد النجم المغربي حكيم زياش مرة أخرى للفريق، بعد أن أجبره صداع طفيف على التغيب عن فوز يوم السبت 1/0 على برينتفورد.

كما أن أنطونيو روديجر جاهز بدنياً بعد مشكلة في الظهر أصيب بها أثناء أداء واجبه الدولي مع ألمانيا، بينما يعود تياجو سيلفا للمنافسة بعد غيابه عن مباراة برينتفورد بسبب عودته المتأخرة من البرازيل.

ودخل المدرب الألماني مباراة اليوم أمام مالمو بالدولي السنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، وكريستيان كريستينسن في محور الدفاع، فيما يلعب ازبيليكويتا على اليمين، وبن تشيلويل يساراً.

وفي وسط الميدان، دخل توخيل مباراة اليوم بالثنائي نجولو كانتي و جورجينيو في محور وسط الميدان، فيما يلعب ماسون ماونت كصانع ألعاب.

وفي المقدمة، يعتمد مدرب البلوز في مباراة اليوم على الثنائي روميلو لوكاكو و تيمو فيرنر منذ البداية.

تشكيلة تشيلسي الأساسية في مباراة اليوم امام مالمو السويدي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ازبيليكويتا، تياجو سيلفا، كريستينسن، روديجر، بن تشيلويل.

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتى، ماسون ماونت

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، تيمو فيرنر