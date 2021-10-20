توماس توخيل يؤكد اهتمام تشيلسي بمهاجم دورتموند ارلينج هالاند

أكد المدير الفني الالماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الانجليزي، أن النادي ناقش انتقال إيرلينج هالاند ولم يستبعد شراكة مهاجم بوروسيا دورتموند مع روميلو لوكاكو في ستامفورد بريدج مستقبلاً.

وتم وصف هالاند كهدف لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، على خلفية أول موسم كامل للنرويجي مع دورتموند، والذي شهد تسجيله 41 هدفًا في نفس العدد من المباريات في جميع المسابقات.

ويمتلك اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا 70 هدفًا في 69 مباراة مع النادي الألماني بشكل عام منذ ظهوره لأول مرة في يناير 2020 – فقط روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ (88 هدفًا في 73 مباراة) أفضل منه بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

ولا يزال أمامه سنتان ونصف بعقده في سيجنال ايدونا بارك، كما لم يكن دورتموند تحت ضغط لبيع هدافه الغزير في نهاية الموسم الماضي بعد بيع جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد مقابل 72.9 مليون جنيه إسترليني (85 مليون يورو).

ومع ذلك، ستدخل الشائعات حول الشرط الجزائي البالغ 75 مليون يورو حيز التنفيذ في نهاية الموسم الحالي، وأشار توخيل إلى أن تشيلسي لا يزال بإمكانه اتخاذ خطوة نحو المهاجم المطلوب.

ماذا قال توماس توخيل عن اهتمام تشيلسي بمهاجم دورتموند هالاند؟

تحدث مدرب البلوز تشيلسي توماس توخيل لصحيفة سبورت بيلد الألمانية عن مهاجم بوروسيا دورتموند، وقال حول الاهتمام بالحصول على خدماته “تحدثنا عن إيرلينج هالاند عدة مرات، بما في ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. لكن بعد ذلك بدا الأمر غير واقعي على الإطلاق وغير ممكن على الإطلاق”.

وأضاف توخيل “ما زلنا نتحدث عنه بانتظام بالطبع، لأنه لاعب رائع ومن الواضح أنه الشخصية الحاسمة في دورتموند، الذي يعد منافسًا كبيرًا لنا في دوري الأبطال.”

وبدلا من ذلك أعاد تشيلسي التعاقد مع روميلو لوكاكو من إنتر قبل موسم 2021-22، حيث سجل اللاعب الدولي البلجيكي، أربعة أهداف في أول 10 مباريات له في غرب لندن.

ويعد معدل لوكاكو بالدقائق لكل هدف 129.04 على مستوى النادي منذ يناير 2020 من بين الأفضل في أوروبا، لكنه لا يزال بعيداً عن معدل 81.74 الخاص بارلينج هالاند.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الثنائي اللعب جنبًا إلى جنب في نفس الفريق، قال توخيل: “يمكننا التحدث عن ذلك. لا أعتقد أننا كنا جادين حقًا بشأن هذا الأمر حتى الآن، ولكن دعنا نرى ما سيحدث في الأسابيع القليلة المقبلة . ”