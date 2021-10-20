تعرف على موعد مباراة ظفار ونزوي في الدوري العماني عمانتل والقنوات الناقلة لها، ضمن منافسات الجولة الثانية، والمقرر إقامتها على مجمع السعادة الرياضي.

يستقبل نادي ظفار نظيره نادي نزوي في الجولة الثانية من الدوري العماني عمانتل 2021-2022، وسيسعي الى تحقيق الانتصار الثاني ومواصلة الصدارة على أمل تعثر منافسيه.

وحقق نادي ظفار فوزاً ثميناً خارج ملعبه في الجولة الاولى من الدوري العماني امام نادي مسقط بثنائية نظيفة، ليتقاسم الزعيم صدارة الترتيب رفقة النهضة والنصر وبهلاء.

على الجانب الآخر تعرض نادي نزوي للخسارة على ملعبه بالجولة الافتتاحية في الدوري العماني عمانتل امام النصر بنتيجة صفر-، ويتواجد الفريق في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

موعد مباراة ظفار ونزوي في الدوري العماني عمانتل

يحين موعد مباراة ظفار ونزوي في الدوري العماني “عمانتل” ضمن الجولة الثانية يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، على مجمع السعادة الرياضي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت سلطنة عمان، 13:15 بتوقيت جرينتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ظفار ونزوي في الدوري العماني عمانتل

تنقل مباراة ظفار ونزوي في الدوري العماني “عمانتل” على القناة العمانية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يذكر ان لقاء الفريقين الموسم الماضي في الدوري العماني “عمانتل” قبل ان يلغى بسبب تفشي فيروس كورونا، قد شهد تعادل ظفار ونزوي 1-1، في المباراة التي جمعتهم على المجمع الشبابي بنزوى.

كما تواجه الفريقان في مباراة واحدة من قبل كانت بكأس جلالة السلطان قابوس عام 2006، وفاز حينها نادي ظفار بثلاثية بيضاء، على ملعب السيب.

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