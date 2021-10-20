شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والسلط في الدوري الاردني «العطار يخفف خسائر العميد»

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والسلط في الجولة الـ21 (قبل الأخيرة) ببطولة الدوري الاردني للمحترفين اليوم الأربعاء 20-10-2021.

خيم التعادل الإيجابي على مباراة الفيصلي والسلط بنتيجة (1-1)، والتي أقيمت ملعب الأمير حسين بن عبدالله، ضمن الجولة 21 في الدوري الاردني للمحترفين.

ولن يفيد هذا التعادل الفريقين، حيث تعقدت مهمة السلط في المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة، كما أصبحت مهمة الفيصلي لخطف المركز الثالث شبه مستحيلة.

ورفع السلط رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، ويفصله نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني «الوحدات» الذي سيلعب أمام فريق سحاب لحساب الجولة الحالية، و3 نقاط عن المتصدر «الرمثا» المقرر مقابلته لنادي شباب الأردن.

وتقدم نادي السلط في النتيجة بالهدف الأول عند الدقيقة الثامنة، بعدما تحصل على ضربة حرة مباشرة على خط منطقة الجزاء، تولى المهاجم الكاميروني رونالد وانجا تنفيذها وسددها بقوة باغتت الحارس ودخلت المرمى.

ونجح الفيصلي في ترجمة سيطرته خلال الشوط الثاني إلى تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (70)، حينما تلقى مجدي العطار تمريرة في ظهر الدفاع سددها مباشرة من فوق الحارس لتتهادى داخل الشباك.

ومن المقرر مواجهة نادي السلط لنظيره معان في الجولة الأخيرة (22)، بينما يصطدم نادي الفيصلي بفريق الحسين إربد، أما متصدر الترتيب الرمثا سيواجه الجزيرة، في المقابل يلعب ملاحقه «الوحدات» مع شباب العقبة.

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي والسلط في الدوري الاردني

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