تعرف على موعد مباراة النهضة وصحم في الدوري العماني عمانتل والقنوات الناقلة لها، ضمن منافسات الجولة الثانية، والمقرر إقامتها على مجمع البريمي الرياضي.

يستقبل نادي النهضة نظيره نادي صحم في الجولة الثانية من الدوري العماني عمانتل 2021-2022، وسيسعي الى تحقيق الانتصار الثاني ومواصلة الصدارة على أمل تعثر منافسيه.

وحقق النهضة فوزاً مستحقاً أمام ضيفه المصنعة بنتيجة 3-1، في الجولة الافتتاحية من الدوري العماني والتي أقيمت بينهما على مجمع البريمي الرياضي، ويتصدر جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بفارق الاهداف عن ظفار والنصر وبهلاء.

وسجلت جميع اهداف المباراة في الشوط الثاني عندما افتتح النهضة التسجيل في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب علي الرشيدي، قبل أن يتعادل المصنعة في الدقيقة 80 بواسطة اللاعب “خالد الهدابي”.

وفي الدقيقة 87 سجل علي الرشيدي الهدف الثاني له ولفريق النهضة، قبل أن يختتم الثلاثية اللاعب منصور النعيمي” في الدقيقة 90.

في المقابل اقتنص نادي صحم نقطة ثمينة بالجولة الاولى في الدوري العماني عقب تعادله امام السيب 1-1، ويتواجد الفريق في المركز السابع بجدول الترتيب.

وتقدم السيب في نتيجة المباراة عند الدقيقة 38 عن طريق اللاعب “صلاح اليحيائي” بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تصويبة قوية داخل الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع تدارك فريق صحم هدف التعادل عبر اللاعب “فيصل البريكي” بعد ان تابع تسديدة من ركلة حرة داخل سقطت من الحارس والتى تابعها بضربة رأسية.

موعد مباراة النهضة وصحم في الدوري العماني عمانتل

يحين موعد مباراة النهضة وصحم في الدوري العماني “عمانتل” ضمن الجولة الثانية يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، على المجمع البريمي الرياضي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت سلطنة عمان، 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النهضة وصحم في الدوري العماني عمانتل

تنقل مباراة النهضة وصحم في الدوري العماني “عمانتل” على القناة العمانية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

اقرأ ايضا..