تعرف على موعد مباراة المصنعة وصحار في الدوري العماني عمانتل والقنوات الناقلة لها، في افتتاح الجولة الثانية، والمقرر إقامتها على مجمع الرستاق الرياضي.

يستضيف نادي المصنعة نظيره نادي صحار في افتتاح الأسبوع الرياضي الثاني من مسابقة الدوري العماني “عمانتل” 2021-2022، وعينه على تعويض خسارته بالجولة الأولى.

كان نادي المصنعة قد تلقى الخسارة بالجولة الاولى في الدوري العماني امام النهضة بنتيجة 1-3 ويحتل المركز الثالث عشر (قبل الأخير) بجدول الترتيب.

وجاءت جميع اهداف المباراة في الشوط الثاني عندما افتتح النهضة التسجيل في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب علي الرشيدي، قبل أن يتعادل المصنعة في الدقيقة 80 بواسطة اللاعب “خالد الهدابي”.

وفي الدقيقة 87 سجل علي الرشيدي الهدف الثاني له ولفريق النهضة، قبل أن يختتم الثلاثية اللاعب منصور النعيمي” في الدقيقة 90.

في المقابل تعادل نادي صحار في الجولة الاولى على ملعبه امام السويق الذي تقدم في نتيجة المبارة في الدقيقة 48 عن طريق “عبدالله البلوشي”، قبل ان يتعادل لصحار اللاعب “حسن العجمي” في الدقيقة 61 بضربة رأسية. ويتواجد الفريق في المركز العاشر بجدول الترتيب.

موعد مباراة المصنعة وصحار في الدوري العماني عمانتل

يحين موعد مباراة المصنعة وصحار في الدوري العماني “عمانتل” ضمن الجولة الثانية يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، على المجمع الرستاق الرياضي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:55 بتوقيت سلطنة عمان، 12:55 بتوقيت جرينتش، 14:55 بتوقيت مصر، 15:55 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المصنعة وصحار في الدوري العماني عمانتل

تنقل مباراة المصنعة وصحار في الدوري العماني “عمانتل” على القناة العمانية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

جدير بالذكر ان مواجهة الفريقين الموسم الماضي في الدوري العماني “عمانتل” قد شهد فوز نادي المصنعة بنتيجة 1-صفر، قبل أن يتم إلغاءه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حول العالم.

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