تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم امام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

تعرف على تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم امام دينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري ابطال اوروبا والمقرر إقامتها على ملعب كامب نو، بداية من الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية.

سيستضيف برشلونة دينامو كييف يوم الأربعاء في كامب نو سعيا لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وحصد البلوجرانا هزيمتين 3/0 في أول جولتين من مجموعات دوري أبطال أوروبا – ضد بايرن ميونخ على أرضه وخارج ملعبه امام بنفيكا البرتغالي – ولم يسددوا بعد، أي تسديدة على المرمى في البطولة، حيث يقبعون حاليًا في ذيل المجموعة الخامسة.

يفتقد رونالد كومان لخدمات بيدري، مارتن بريثوايت، عثمان ديمبيلي و رونالد اروجو في مباراة اليوم امام دينامو كييف بسبب الإصابات، في حين يغيب اريك جارسيا بسبب الايقاف بعد طرده في المباراة السابقة ضد بنفيكا.

في غضون ذلك، عاد سيرجيو أجويرو إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة وخاض أول مباراة له مع برشلونة أمام فالنسيا يوم الأحد، لكنه لن يبدأ مباراة اليوم منذ البداية.

تشكيلة برشلونة الأساسية في مباراة اليوم امام دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: اوسكار مينجويزا، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: خافي، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، سيرجينو ديست.

خط الهجوم: لوك دي يونج، ممفيس ديباي.