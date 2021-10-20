البث المباشر.. مشاهدة مباراة اليوم بين القوة الجوية والكرخ في الدوري العراقي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة القوة الجوية والكرخ في الجولة الخامسة ببطولة الدوري العراقي الممتاز، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 20-10-2021.

يستقبل ملعب الشعب الدولي بمدينة بغداد قمة مباريات الجولة الخامسة في الدوري العراقي بين حامل «القوة الجوية» الذي سيسعى لمواصلة الانتصارات، ونظيره الكرخ الطامح نحو تحقيق الفوز الأول.

وتمكن القوة الجوية من تحقيق الانتصار في أول 3 جولات على حساب القاسم، سمراء، ونفط ميسان على الترتيب، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة أمام نوروز.

وعلى الرغم من ذلك، يمتلك القوة الجوية فرصة إعتلاء الصدارة ولو بشكل مؤقت حال حقق الفوز اليوم على الكرخ، حيث يتواجد في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، ويفصله 3 نقاط عن المتصدر «نفط الوسط».

في المقابل، فشل نادي الكرخ في تحقيق الانتصار حتى الآن في الدوري العراقي بعد مرور 4 جولات، تعرض للخسارة في مباراتين أمام نفط البصرة ونفط الوسط، وتعادل مع زاخو والنفط.

الجدير بالذكر أن القوة الجوية نجح في تحقيق الانتصار على الكرخ في آخر 4 مواجهات جمعتهما في بطولة الدوري العراقي الممتاز، آخرها في الجولة 32 بالموسم الماضي بنتيجة (3-2).

ويدير مباراة القوة الجوية والكرخ اليوم، الحكم العراقي «يوسف سعيد»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة القوة الجوية والكرخ على قناة الرابعة الرياضية العراقية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12604 عمودي، بصوت المعلق الرياضي المغربي «نور الدين ايت علي».

القوة الجوية 1-0 الكرخ

ملعب الشعب الدولي (بغداد – العراق)

الدوري العراقي (الجولة 5)

انتهت

سجل هدف المباراة الوحيد لصالح القوة الجوية اللاعب البديل «علاء عباس» في الدقيقة (87).