البث المباشر.. مشاهدة مباراة اليوم بين الفيصلي والسلط في الدوري الاردني رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الفيصلي والسلط في الجولة الـ21 (قبل الأخيرة) ببطولة الدوري الاردني للمحترفين اليوم الأربعاء 20-10-2021.

يستقبل نادي السلط نظيره الفيصلي على ملعب الأمير حسين بن عبدالله، في مباراة هامة للغاية حيث يتطلع الأول إلى مواصلة المنافسة على اللقب، بينما يسعى الثاني لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويعد السلط الفريق الوحيد في الدوري الاردني هذا الموسم الذي خسر مرة واحدة فقط، وكانت أمام الوحدات في الجولة الـ17، بينما حقق الفوز في 10 مناسبات، وتعادل 9 مرات.

ويتواجد السلط في المركز الثالث بجدول الترتيب وفي رصيده 39 نقطة، ويفصله نقطتين عن صاحب المركز الثاني «الوحدات»، و4 نقاط عن المتصدر «الرمثا».

على الجهة المقابلة، يتواجد نادي الفيصلي في المركز الرابع بجدول الترتيب وفي رصيده 36 نقطة، جمعها من 11 انتصار، و3 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في 6 مناسبات.

وتنطلق صافرة بداية الفيصلي والسلط في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وينقل البث المباشر على قناة الأردن الرياضية.

الفيصلي 1-1 السلط

ملعب الأمير حسين بن عبدالله (السلط – الاردن)

الدوري الاردني (الجولة 21)

انتهت

تقرير واهداف مباراة الفيصلي والسلط في الدوري الاردني

فيديو تسجيلي لمباراة الفيصلي والسلط