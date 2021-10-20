البث المباشر.. مشاهدة مباراة اليوم بين الكويت والمحرق رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الكويت الكويتي والمحرق البحريني في نهائي الغرب ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 20-10-2021.

يستقبل أستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في البحرين نهائي غرب آسيا بكأس الاتحاد بين المحرق ونظيره نادي الكويت.

وتأهل المحرق بقيادة المدرب «عيسى السعدون» إلى المباراة النهائية بعد فوزه على العهد اللبناني بنتيجة (3-0)، فيما تفوق الكويت بقيادة مدربه التونسي «فتحي الجبال» على السلط الأردني بهدفين نظيفين.

وتُعد هذه المواجهة هي الأولى بين المحرق والكويت في تاريخ كأس الاتحاد الآسيوي، حيث سيسعي الاول إلى استغلال عاملي الارض والجمهور من أجل مواصلة الحلم نحو تحقيق اللقب الثاني في تاريخه.

وسبق للمحرق أن وصل للنهائي في نسخة 2006 وخسر أمام الفيصلي الأردني، لكنه عاد في نسخة 2008 وفاز باللقب للمرة الأولى والأخيرة على حساب الصفاء اللبناني.

في المقابل حقق الكويت الكويتي اللقب ثلاث مرات، ووصل الى المباراة النهائية في خمس مناسبات، وكانت المرة الأخيرة في العام 2013 وحقق اللقب حينها على حساب مواطنه القادسية الكويتي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الكويت والمحرق اليوم في نهائي غرب كأس الاتحاد الآسيوي، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل البث المباشر للمباراة على القناة الرابعة الرياضية العراقية بصوت المعلق الرياضي العراقي «مناف الحميداوي»، كما ينقل على قناة SSC SPORTS HD المشفرة على القمر الصناعي عرب سات.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة الكويت والمحرق سيلاقي بطل نهائي باقي المناطق الذي يجمع بين ناساف كارشي الأوزبكي ونظيره واريورس السنغافوري.

الكويت 0-2 المحرق

أستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة (المحرق – البحرين)

كأس الاتحاد الآسيوي (نهائي الغرب)

انتهت

تشكيلة الكويت الاساسية اليوم: حمد القلاف – سامي الصانع – ريان ماكجوان – فهد حمود – فهد الهاجري – طلال الفاضل – جون أوبي ميكيل – المهدي برحمة – عبدالمحسن التركماني – يوسف ناصر – فيصل زايد.

تشكيلة المحرق الاساسية اليوم: السيد محمد – راشد الحوطي – وليد الحيام – امين بن عدي – محمد البنا – محمد الشروقي – محمود المرضي – عبدالوهاب المالود – نور الروابدة – موزيس – فلافيو.

ملخص واهداف مباراة الكويت والمحرق في كأس الاتحاد الاسيوي