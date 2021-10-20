رسمياً.. الهلال السعودي يتعرف على منافسه في نهائي دوري أبطال آسيا 2021

تعرف صباح اليوم، نادي الهلال السعودي على منافسه في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ويتعلق الأمر بنادي بوهانج ستيلرز من كوريا الجنوبية، الفائز في نصف النهائي الثاني على مواطنه أولسان هيونداي بركلات الترجيح.

وحقق نادي بوهانج ستيلرز الفوز بركلات الترجيح 4/5 على أولسان هيونداي بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله على ملعب جوانجو، ليواجه الهلال السعودي المتفوق في مباراة يوم أمس على غريمه النصر السعودي.

وكان الهلال قد تأهل يوم أمس الثلاثاء للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، بعد فوزه 1/2 على غريمه نادي النصر السعودي في نصف النهائي الأول، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك.

ويلتقي الهلال مع بوهانج ستيلرز يوم 23 نوفمبر 2021، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وستقام المباراة النهائية على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويمتلك الفريق الكوري الجنوبي ثلاث ألقاب في البطولة الآسيوية، كما الحال نادي الهلال السعودي، ما يعني أن الفائز بينهما يوم 23 نوفمبر المقبل، سينفرد بالرقم القياسي كأكثر الفرق تحقيقا للبطولة الآسيوية الأغلى.