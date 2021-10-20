- 1/2
- 2/2
تعرف صباح اليوم، نادي الهلال السعودي على منافسه في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ويتعلق الأمر بنادي بوهانج ستيلرز من كوريا الجنوبية، الفائز في نصف النهائي الثاني على مواطنه أولسان هيونداي بركلات الترجيح.
وحقق نادي بوهانج ستيلرز الفوز بركلات الترجيح 4/5 على أولسان هيونداي بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله على ملعب جوانجو، ليواجه الهلال السعودي المتفوق في مباراة يوم أمس على غريمه النصر السعودي.
وكان الهلال قد تأهل يوم أمس الثلاثاء للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، بعد فوزه 1/2 على غريمه نادي النصر السعودي في نصف النهائي الأول، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك.
ويلتقي الهلال مع بوهانج ستيلرز يوم 23 نوفمبر 2021، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وستقام المباراة النهائية على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
ويمتلك الفريق الكوري الجنوبي ثلاث ألقاب في البطولة الآسيوية، كما الحال نادي الهلال السعودي، ما يعني أن الفائز بينهما يوم 23 نوفمبر المقبل، سينفرد بالرقم القياسي كأكثر الفرق تحقيقا للبطولة الآسيوية الأغلى.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الهلال السعودي يتعرف على منافسه في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.