تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم امام مالمو في دوري أبطال أوروبا

تعرف على تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم أمام مالمو السويدي في الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب ستامفورد بريدج، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يتباحث توماس توخيل حول إمكانية منح الراحة للبلجيكي روميلو لوكاكو خلال مباراة اليوم امام مالمو، بعد اعترافه بكون المهاجم، كان متعبًا ذهنيًا وجسديًا في الفترة الماضية.

ويعتبر مصدر القلق الآخر الوحيد بالنسبة لبطل دوري أبطال أوروبا هو إصابة كريستيان بوليسيتش، الذي لم يتعافى بعد من إصابة في الكاحل.

وعاد النجم المغربي حكيم زياش مرة أخرى للفريق، بعد أن أجبره صداع طفيف على التغيب عن فوز يوم السبت 1/0 على برينتفورد.

كما أن أنطونيو روديجر جاهز بدنياً بعد مشكلة في الظهر أصيب بها أثناء أداء واجبه الدولي مع ألمانيا، بينما يعود تياجو سيلفا للمنافسة بعد غيابه عن مباراة برينتفورد بسبب عودته المتأخرة من البرازيل.

ولم يبدأ ماسون ماونت أي مباراة مع تشيلسي كأساسي منذ 19 سبتمبر، كما تبدو مباراة اليوم فرصة للاعتماد على ساؤول نيجويز مرة أخرى، بينما كان جورجينيو على مقاعد البدلاء في المباراتين ضد ساوثهامبتون وبرينتفورد.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم امام مالمو السويدي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: جيمس، ازبيليكويتا، تياجو سيلفا، كريستينسن، بن تشيلويل.

خط الوسط: جورجينيو، حكيم زياش، ساؤول نيجويز / ماسون ماونت

خط الهجوم: كاي هافرتز، روميلو لوكاكو / تيمو فيرنر