تعرف على تشكيلة مان يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام أتالانتا الايطالي في الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

تم تقليص عقوبة إيقاف آرون وان بيساكا لمباراة واحدة، لذا سيكون متاحًا لهذه المواجهة، تمامًا مثل فريد وإدينسون كافاني، الذين غابا عن الهزيمة أمام ليستر سيتي بسبب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

في غضون ذلك، يستمر غياب الدولي الفرنسي رفائيل فاران بعد تعرضه لإصابة في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ومن المحتمل أن يبدأ مانشستر يونايتد بالاسباني ديفيد دي خيا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي آرون وان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير و لوك شو في خط الدفاع.

وفي وسط الميدان، من المتوقع أن يبدأ سولشاير مباراة اليوم بسكوت مكتوميناي أو البرازيلي فريد، بجانب بول بوجبا في محور وسط الميدان، وأمامهم برونو فيرنانديز كصانع ألعاب.

وفي المقدمة، يمكن أن يشارك ماركوس راشفورد منذ البداية مكان ميسون غرينوود، بجانب جادون سانشو وكريستيانو رونالدو في خط هجوم الشياطين الحمر في مباراة اليوم أمام الفريق الايطالي العنيد.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي / فريد، بول بوجبا، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: راشفورد / جرينوود، جادون سانشو، كريستيانو رونالدو