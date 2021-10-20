تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام زينيت سانت بطرسبرج في دوري أبطال أوروبا

تعرف على تشكيلة يوفنتوس الايطالي المتوقعة في مباراة اليوم امام زينيت سانت بطرسبرج الروسي ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري ابطال اوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب سانت بطرسبرج ستاديوم، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

تعافى المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت من إجهاد عضلي خفيف، وسيبدأ مع بونوتشي في قلب دفاع يوفنتوس خلال مباراة اليوم في روسيا.

ويمكن أن يبدأ ماسيمليانو أليجري مباراة اليوم بالدولي الأمريكي ويستون ماكيني مع رودريجو بينتانكور و مانويل لوكاتيلي في وسط الميدان.

وفي المقدمة، تعافى المهاجم الاسباني ألفارو موراتا من إصابة عضلية، وعاد إلى الملاعب في مباراة يوم الأحد في فوز يوفنتوس 1/0 على روما.

وسينضم فيديريكو كييزا وفيديريكو برنارديسكي إلى مهاجم ريال مدريد السابق في هجوم البيانكونيري خلال مباراة اليوم امام الفريق الروسي.

بالنسبة لغيابات السيدة العجوز في مباراة اليوم، لا يزال باولو ديبالا وأدريان رابيو خارج الملاعب، ومن المتوقع أن يكون المهاجم الأرجنتيني جاهزا يوم الأحد عندما يواجه يوفنتوس إنتر ميلان في سان سيرو، بينما ينتظر الفرنسي شفائه من عدوى فيروس كورونا.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة في مباراة اليوم امام زينيت سانت بطرسبرج الروسي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو

خط الوسط: بنتانكور، لوكاتيللي، ويستون ماكيني

خط الهجوم: فيديريكو كييزا، ألفارو موراتا، برنارديسكي.