رسمياً.. ستيف بروس أول ضحايا صندوق الاستثمار السعودي في نيوكاسل

بات المدير الفني الانجليزي ستيف بروس، أول ضحايا التغيير المنتطر في نيوكاسل يونايتد مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث أعلن النادي الانجليزي الانفصال عن مدرب الفريق بالتراضي.

وذكر نيوكاسل يونايتد في بيان رسمي مغادرة مدرب الفريق بعد خوضه مباراته رقم 1000 في مشواره كمدرب، وقال بيان النادي “يمكن أن يؤكد نيوكاسل يونايتد أن ستيف بروس قد ترك منصبه كمدرب بالتراضي.”

وأضاف البيان “يود نيوكاسل يونايتد أن يعبر عن امتنانه لستيف لمساهمته ويتمنى له التوفيق في المستقبل.

وأكمل بيان نيوكاسل “سيقود جرايم جونز الفريق على أساس مؤقت، بدءًا من رحلة السبت إلى كريستال بالاس، وسيدعمه الفريق التدريبي المكون من ستيف أجنيو وستيفن كليمنس وبن داوسون وسيمون سميث.”

وختم البيان “عملية تعيين مدرب جديد جارية وسيتم الإعلان عن الموعد في الوقت المناسب. لن يدلي النادي بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي.”

وغادر ستيف بروس نيوكاسل بعد أكثر من عامين في منصبه كمدرب، بعد أن قاد النادي إلى المركزين 13 و 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز ووصل إلى دور الثمانية في كل من كأس الاتحاد الانجليزي وكأس الرابطة خلال فترة ولايته.

ماذا قال ستيف بروس بعد مغادرة نيوكاسل؟

تحدث ستيف بروس لموقع النادي بعد مغادرة سانت جيمس بارك، وقال: “أنا ممتن لكل شخص مرتبط مع نيوكاسل يونايتد لإتاحة الفرصة لي لإدارة هذا النادي الفريد في كرة القدم.”

وأضاف “أود أن أشكر فريقي التدريبي واللاعبين وطاقم الدعم على وجه الخصوص على عملهم الشاق. لقد كانت هناك فترات نجاح وإخفاقات، لكنهم قدموا كل شيء حتى في اللحظات الصعبة ويجب أن يفخروا بجهودهم.

وختم بالقول “هذا ناد يتمتع بدعم لا يصدق، وآمل أن يتمكن الملاك الجدد من المضي قدمًا إلى حيث نريده جميعًا. أتمنى للجميع حظًا سعيدًا لبقية هذا الموسم وما بعده.”