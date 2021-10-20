بعد 3 هزائم.. كيف يمكن أن يتأهل ميلان لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؟

تعرض ميلان الإيطالي لثلاث هزائم في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا حتى الآن، لكنه ما زال يأمل في التأهل لدور الـ16 من البطولة التي حمل لقبها في 7 مناسبات، وإليكم الطريقة.

حصد فريق ستيفانو بيولي خسارة جديدة 1/0 أمام بورتو الليلة الماضية وهو الفريق الوحيد الذي لم يحصل على أي نقاط في المجموعة الثانية، لكن آمالهم في تجاوز مرحلة المجموعات لاتزال قائمة، على الرغم من أن المهمة شبه مستحيلة.

ويستضيف عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي بورتو في 3 نوفمبر في السان سيرو، قبل السفر إلى مدريد في 24 نوفمبر لمواجهة أتليتكو مدريد في واندا.

ومن المقرر أن تُقام آخر مباراة في دور المجموعات يوم 12 ديسمبر ضد ليفربول على ملعب سان سيرو.

ويجب على زملاء إسماعيل بناصر أن يفوزوا في المباراتين المقبلتين ضد بورتو وأتلتيكو مدريد، على أمل أن يتغلب ليفربول على كل من الفريق البرتغالي والإسباني قبل اللقاء الأخير من مرحلة المجموعات.

في هذه الحالة، سيكون التعادل كافياً للتأهل إذا تعادل أتلتيكو مدريد وبورتو، بينما إذا فاز أحد الفريقين، فسيتم الاحتكام لفارق الأهداف، لكن القول اسهل من الفعل.

خسر ميلان جميع مبارياته الثلاث حتى الآن وفقط فريقان في التاريخ، هما أتالانتا ونيوكاسل، نجحا في تجاوز دور المجموعات بعد ثلاث هزائم في المباريات الثلاث الأولى.

ووصل فريق بيرجامو “أتالانتا” إلى دور الستة عشر في موسم 2019/20 برصيد سبع نقاط، بينما تأهل نيوكاسل لمرحلة المجموعات الثانية في موسم 2002/03، فهل يكون فريق بيولي ثالث الفرق التي تحقق المعجزة؟