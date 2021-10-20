برشلونة يحصد أول ثلاث نقاط له في دوري الأبطال بفوز هزيل

المنامة - ياسر ابراهيم - حصد برشلونة أول ثلاث نقاط له في دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف نظيف مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة.



وكان برشلونة خسر في الجولتين الأولى والثانية أمام كل من بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي على التوالي بنفس النتيجة (3-صفر).



وسجّل جيرار بيكيه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36.



وأنعش برشلونة بهذا الفوز آماله في التأهل إلى الدوري التالي بتخليه عن قاع الترتيب لدينامو كييف بالذات، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، وهو يأمل في أن يسدي بايرن متصدر المجموعة خدمة له بالفوز على مضيفه بنفيكا البرتغالي، إذ سيتجمد رصيد الأخير عند 4 نقاط في المركز الثاني.



ونجح مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان في الفوز برهانه الثاني في أسبوع حاسم، شهد تغلبه على فالنسيا 3-1 في الليغا، على أن يلتقي في رهانه الثالث مع غريمه اللدود ريال مدريد في الكلاسيكو الأول بينهما هذا الموسم الأحد المقبل.

سالزبورج يواصل انتصاراته



وفي مباراة أخرى، عزز ريد بول سالزبورج النمساوي، صدارته ترتيب المجموعة السابعة، عقب فوزه الثمين والمستحق (3-1)، على ضيفه فولفسبورج الألماني اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة للمجموعة.



وبادر الألماني كريم عضيمي بالتسجيل مبكرا لسالزبورج في الدقيقة الثالثة، لكن سرعان ما أدرك فولفسبورج التعادل عن طريق لوكاس نميشا في الدقيقة 15، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).



وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أضاف السويسري نوا أوكافور الهدف الثاني للفريق النمساوي في الدقيقة 65، قبل أن يقضي اللاعب ذاته على آمال الضيوف في إدراك التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث لسالزبورج وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77.



ورفع ريد بول رصيده إلى 7 نقاط في قمة الترتيب، فيما احتل أشبيلية الإسباني المركز الثاني برصيد نقطتين، قبل لقائه مع مضيفه ليل، القابع في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة، فيما احتل فولفسبورج المركز الثالث برصيد نقطتين.

المصدر: مواقع الكترونية