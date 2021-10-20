أهلي صنعاء يهزم الصقر ويعزز صدارته والأخير يقيل مدربه

فاز فريق أهلي صنعاء على الصقر من تعز بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت اليوم الأربعاء على ملعب سيئون الأولمبي، لحساب الجولة الثانية من إياب المجموعة الثانية بالدوري اليمني.



سجل للأهلي المدافع حمادة الزبيري في الدقيقة 31 والمهاجم وزير الحربي (65)، بينما أحرز هدف الصقر الوحيد حيدر أسلم (35).



وكان الحكم قد ألغى هدفا سجله مهاجم أهلي صنعاء، أحمد ضبعان في الدقيقة 20، بسبب تدخله مع الحارس، قبل أن يلغي هدفًا ثانيًا سجله زميلة زكريا الطفطوف في الدقيقة 32، بداعي التسلل.



مدرب الصقر، أجرى تبديلا اضطراريا في منتصف الشوط الأول بخروج صلاح الزريقي ودخول عبدالحميد عواس، وحاول العودة إلى المباراة بإخراج وليد الحبيشي والدفع بصانع الألعاب المخضرم حسين الغازي، لكنه لم ينجح في إدراك التعادل.



وبهذا الفوز، يواصل أهلي صنعاء صدارته للمجموعة الثانية بدون خسارة، وبرصيده الذي ارتفع إلى 13 نقطة.



في المقابل، يتوقف رصيد الصقر عند 8 نقاط في المركز الثاني بالشراكة مع اليرموك الذي خسر أمس من هلال الحديدة (1-3).



في غضون ذلك، أقالت إدارة نادي الصقر اليمني اليوم المدير الفني للفريق خالد الدغيش، وكلفت الإدارة المدرب المساعد فضل العرومي بقيادة الفريق فيما تبقى من مشوار إياب دوري الدرجة الأولى اليمني 2021-2022.



وجاء قرار الإقالة الذي نشرته الصفحة الرسمية للنادي على موقع فيسبوك بعد خسارة الصقر اليوم الأربعاء أمام أهلي صنعاء في الدوري بهدفين مقابل هدف.



وتعد الخسارة أمام أهلي صنعاء هي الثانية للصقر في الدوري اليمني بعدما هزم في أول لقاء له بمرحلة الإياب أمام فريق شعب إب بنتيجة 0-2.



ويعتبر الصقر أكثر الفرق اليمنية صرفا للمال استعدادا للدوري وأكثرها في جلب اللاعبين.





المصدر: موقع كورة