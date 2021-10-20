فيفا يكشف موعد قرعة مونديال "قطر 2022"



أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، إقامة قرعة مونديال "قطر 2022" في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 31 مارس/ آذار المقبل.



جاء ذلك خلال كونغرس فيفا المنعقد حالياً، والذي أكد فيه رئيس فيفا مجدداً دعمه لفكرة تنظيم كأس العالم كل عامين.



وستقام نهائيات كأس العالم 2022 في الفترة ما بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول في قطر بمشاركة 32 منتخباً، وقد ضمنت 3 منتخبات هي قطر، وألمانيا، والدنمارك المشاركة في بطولة مونديال 2022 حتى الآن.



وأعلن (فيفا) أيضاً منح العاصمة الإماراتية أبو ظبي حق استضافة كأس العالم للأندية 2021، وذلك للمرة الخامسة في تاريخها.



وقال جياني إنفانتينو، رئيس (فيفا)، في تصريح رسمي، الأربعاء، إن الإمارات ستستضيف كأس العالم للأندية في بداية عام 2022، على أن يتم تحديد المواعيد في وقت لاحق بدولة الإمارات.



وكان من المقرر أن تستضيف اليابان البطولة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي، لكنها انسحبت، الشهر الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.



واختار فيفا، العام الماضي، اليابان لاستضافة البطولة التقليدية، التي تضم سبعة فرق بعد تأجيل البطولة الموسعة، التي كان من المخطط إقامتها في الصين في يونيو/ حزيران 2021، بمشاركة 24 فريقاً، بسبب الجائحة.



ويشارك في البطولة السنوية أبطال القارات الست: فريق الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، وتشلسي الإنكليزي بطل أوروبا، إلى جانب أوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثلاً عن قارة أوقيانوسيا، مع بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وبطل دوري أبطال آسيا، رفقة فريق الجزيرة حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري الإماراتي.



واستضافت قطر آخر نسخة من مونديال الأندية عام 2020 (النسخة السابعة عشرة)، التي توّج العملاق بايرن ميونخ الألماني بلقبها، بعدما تغلب على تيغريس المكسيكي 1-صفر في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

