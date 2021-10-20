شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحرق البحريني يفوز على الكويت ويخطف تذكرة المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تأهل نادي المحرق البحريني إلى المباراة النهائية بعد فوزه على ضيفه الكويت الكويتي 2-0، يوم الأربعاء، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في المحرق، وذلك في نهائي منطقة الغرب لكأس الاتحاد الآسيوي 2021.



وضرب المحرق موعدًا في نهائي البطولة، الشهر المقبل، أمام ناساف الأوزبكي الذي فاز في نهائي المناطق على لي مان من هونغ كونغ 3-2 بعد شوطين إضافيين، يوم الأربعاء، أيضًا.