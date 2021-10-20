الارشيف / اخبار الرياضه

المحرق البحريني يفوز على الكويت ويخطف تذكرة المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحرق البحريني يفوز على الكويت ويخطف تذكرة المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تأهل نادي المحرق البحريني إلى المباراة النهائية بعد فوزه على ضيفه الكويت الكويتي 2-0، يوم الأربعاء، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في المحرق، وذلك في نهائي منطقة الغرب لكأس الاتحاد الآسيوي 2021.

وضرب المحرق موعدًا في نهائي البطولة، الشهر المقبل، أمام ناساف الأوزبكي الذي فاز في نهائي المناطق على لي مان من هونغ كونغ 3-2 بعد شوطين إضافيين، يوم الأربعاء، أيضًا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا