دورتموند ينوي محو هزيمة أياكس بأرمينيا

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وسقط دورتموند في فخ الهزيمة 0/ 4 أمام مضيفه أياكس الهولندي أمس الأول بالجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
ويأمل دورتموند في محو آثار هذه الهزيمة سريعا حتى لا تطغى على موسم الفريق ولا سيما أنها الهزيمة الأسوأ للفريق في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال الأوروبي.
ولهذا يتطلع الفريق إلى تحسن مباشر وسريع في مستواه بعد هزيمة أمس الأول وأن يبدأ في استعادة اتزانه من خلال مباراة أرمينيا بيليفيلد.
ويدرك دورتموند جيدا أن الهزيمة في مباراة بيليفيلد ستبعده عن دائرة المنافسة مع بايرن على صدارة البوندسليجا.
ويحتاج دورتموند إلى استعادة اتزانه من خلال مباراتيه المقبلتين في البوندسليجا قبل المواجهة الثأرية مع أياكس في الثالث من نوفمبر المقبل، والتي لن يكون أمام دورتموند سوى الفوز فيها إذا أراد الحفاظ على فرصته في التأهل للأدوار الإقصائية بدوري الأبطال.
وظهر دورتموند بشكل ضعيف في الدفاع، ولم يكن الفريق مبتكرا بالشكل الكافي في الهجوم رغم اقتراب مهاجمه إيرلنج هالاند من هز الشباك في الشوط الثاني.
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