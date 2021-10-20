بدء محاكمة بنزيمة في قضية الابتزاز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مدينة فرساي الفرنسية أمس بدء محاكمة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة في قضية محاولة ابتزاز ماتيو فالبوينا زميله السابق في المنتخب الفرنسي، بمقطع فيديو جنسي.

ولم يكن بنزيمة حاضرا في المحكمة، وأرجع محاموه السبب في ذلك إلى التزاماته كلاعب محترف. وشارك بنزيمة في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 5 / 0 أمس الأول في دوري أبطال أوروبا، وينتظر مشاركته في مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

ويواجه بنزيمة (33 عاما) تهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز فالبوينا، الذي تلقى تهديدات في مكالمة هاتفية في يونيو 2015 بنشر فيديو جنسي يظهر فيه.

وواجه بنزيمة ادعاءات بأنه متورط في «المساعدة والتحريض على محاولة الابتزاز»، وقال ممثلو الادعاء «إنه يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 أعوام وغرامة قيمتها 75 ألف يورو (88 ألف دولار)».

وتشهد القضية أيضا محاكمة أربعة أشخاص أخرين يزعم أنهم متورطون، ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى غدا.

ونظرا لتورطه في القضية، غاب بنزيمة عن بطولة كأس الأمم الأوروبية التي استضافتها فرنسا عام 2016، كما غاب عن كأس العالم التي توجت بها فرنسا في 2018، وعاد إلى المنتخب فقط هذا الصيف.

ورفض دفاع بنزيمة تلك الادعاءات وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أمس الأول أن الدفاع يطالب ببراءة اللاعب.