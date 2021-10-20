تعافي ثلاثي شتوتجارت من كورونا

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وخضع المدافع أنتون والمهاجم تومي لتدريبات بشكل انفرادي بعد أن قضيا نحو أسبوعين في العزل الصحي، إثر ثبوت إصابتهما بالعدوى من خلال الفحوص.
أما لاعب خط الوسط مانجالا، الذي أسفرت فحوص «بي. سي. آر» الخاصة به عن نتيجة إيجابية الجمعة الماضي، لكن فحوصا تالية عدة جاءت بنتائج سلبية، فقد تدرب مع الفريق وينتظر مشاركته في المباراة المقررة أمام يونيون برلين الأحد المقبل.
وكان حارس المرمى الاحتياطي فابيان بريدلو أول العائدين للفريق بعد التعافي من العدوى، وقد شارك في المباراة التي انتهت بالتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1 - 1 السبت الماضي.
لكن حارسي المرمى فلوريان مولر وروبرتو ماسيمو لا يزالا غائبين بسبب العدوى.
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