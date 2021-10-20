إنفانتينو يتفهم انتقادات المونديال

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وذكر اتحاد الكرة الألماني قبل اجتماع مجلس فيفا أمس أن «الاتحادات الأوروبية أوضحت أنها تعارض بالإجماع خطط فيفا. وقدمت لفيفا حججا عدة ضد هذه الخطط».
وأوضح الاتحاد «كان انطباعنا أن رئيس فيفا بدا عميق التفكير وفهم أنه لا جدوى من القيام بذلك».
وكانت الاتحادات الأوروبية هددت بمغادرة فيفا كملاذ أخير في حالة تنفيذ خطط كأس العالم. وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الهدف يجب أن يكون استبعاد أي نوع من التصويت بشأن هذه القضية من جدول الأعمال هذا العام.
وأضاف الاتحاد أنه يدعم «التوصل لحل مشترك بالإجماع يطرحه فيفا و»يويفا» لروزنامة المباريات الدولية المستقبلية.
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