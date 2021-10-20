إنفانتينو يتفهم انتقادات المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن رئيس الاتحاد الدولي للعبة، السويسري جياني إنفانتينو، يدرك أنه من غير المنطقي الاستمرار في خطة إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، بدءا من نسخة المونديال عام 2026، في ظل المعارضة القوية لهذا المخطط من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وذكر اتحاد الكرة الألماني قبل اجتماع مجلس فيفا أمس أن «الاتحادات الأوروبية أوضحت أنها تعارض بالإجماع خطط فيفا. وقدمت لفيفا حججا عدة ضد هذه الخطط».

وأوضح الاتحاد «كان انطباعنا أن رئيس فيفا بدا عميق التفكير وفهم أنه لا جدوى من القيام بذلك».

وكانت الاتحادات الأوروبية هددت بمغادرة فيفا كملاذ أخير في حالة تنفيذ خطط كأس العالم. وكشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الهدف يجب أن يكون استبعاد أي نوع من التصويت بشأن هذه القضية من جدول الأعمال هذا العام.

وأضاف الاتحاد أنه يدعم «التوصل لحل مشترك بالإجماع يطرحه فيفا و»يويفا» لروزنامة المباريات الدولية المستقبلية.