نيوكاسل ينهي علاقته بمدربه بروس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي أمس رحيل ستيف بروس عن منصب المدير الفني للفريق بالتراضي .

ويأتي رحيل بروس عن تدريب الفريق بعد 13 يوما من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية على حصة الأغلبية في النادي.

وذكر نادي نيوكاسل في بيان أصدره أمس «نيوكاسل يونايتد يمكنه إعلان أن ستيف بروس رحل عن منصبه كمدير فني للفريق بالتراضي. سيرحل عن الفريق بعد أكثر من عامين في المنصب، وقد قاد الفريق لإحراز المركزين الـ13 والـ12 في الدوري الإنجليزي والوصول إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية».

وتابع النادي في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، «نيوكاسل يونايتد يود إبداء امتنانه لستيف على إسهاماته ويتمنى له التوفيق في المستقبل».

ويرحل بروس عن منصبه بعد 3 أيام من المباراة رقم ألف في مسيرته التدريبية، وقد انتهت بهزيمة نيوكاسل على ملعبه أمام توتنهام 2 / 3، بعد أن شهدت عودة المشجعين للمناداة برحيله عن تدريب الفريق.

وتغاضى بروس عن تقديم الشكر للجماهير بشكل واضح، وقد صرح قائلا «أنا ممتن لكل المعنيين بنيوكاسل على إتاحة الفرصة لي لقيادة فريق هذا النادي الاستثنائي. أشكر الجهاز الفني المعاون لي واللاعبين وطاقم الدعم على العمل الجاد. كانت هناك نقاط صعود وهبوط، لكنهم قدموا كل ما لديهم حتى في اللحظات الصعبة وعليهم أن يشعروا بالفخر لما قدموه من جهود».

وتابع المدرب «هذا ناد يتمتع بدعم مذهل وأتمنى أن يستطيع الملاك الجدد دفعه لما نتطلع إليه جميعا. أتمنى للجميع وافر الحظ في الفترة المتبقية من هذا الموسم وما بعده».

وسيتولى المدرب المساعد جرايم جونز مسؤولية الفريق في المباراة المقررة أمام كريستال بالاس السبت المقبل، في الوقت الذي يبحث فيه الفريق عن انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وذكر النادي في بيانه «جرايم جونز سيقود الفريق بشكل موقت، اعتبارا من مباراة السبت أمام كريستال بالاس، وسيعاونه أعضاء الجهاز الفني ستيف أجنيو وستيفن كليمنس وبن داوسون وسيمون سميث».

وأضاف «بدأ التحرك نحو تعيين مدير فني جديد، وسيجرى الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب».