شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور والديب رهان حسام حسن على خط وسط استثنائى للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراهن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، على ثنائية خالد الغنور وكريم الديب لصناعة خط وسط استثنائي لزعيم الثغر في الموسم الجديد، بعدما حرمت الإصابات هذا الثنائي من استكمال السيمفونية التى بدأوا عليها في الموسم الماضى وأثرت على نتائج الفريق.

وتعرض كريم الديب لقطع في الربط الصيليبي قبل انتصاف الموسم الماضى، فيما عانى خالد الغندور من إصابات متفرقة كان أخطرها كسر في عظام الوجه غاب فيها عن الملاعب قرابة الشهر.

ويسعى حسام حسن للاستفادة من ثنائية كريم الديب وخالد الغندور في الموسم الجديد، في ظل المميزات الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثنائي ما يسهم في تسجيلهما للعديد من الأهداف.

وأظهرت المباريات الودية التي خاضها الفريق استعدادا للموسم الجديد قدرات كبيرة للغندور والديب في تسجيل عدد مميز من الأهداف وهو ما يخدم فكرة اللعب الهجومي للعميد مع زعيم الثغر.