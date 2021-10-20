شكرا لقرائتكم خبر عن أول مران للزمالك فى معسكر برج العرب استعدادًا لتوسكر الكينى × 15 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أول تدريباته الجماعية فى معسكر برج العرب، استعدادًا لمواجهة توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر الحالي ببرج العرب.

وشرح المدير الفني خلال الجلسة بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في التدريب، كما طالب اللاعبين بالتركيز لتحقيق الفوز في لقاء الجمعة وعدم الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين.

وخصص الجهاز الفني، فقرة تدريبات بدنية للاعبي الفريق، وأدى اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية. وقام المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض تدريبات فنية وتقسيمة بالكرة في منتصف الملعب، وشهدت التقسيمة استمرار الفريق الفائز مع خروج الفريق الخاسر ومشاركة الفريق الثالث بدلا منه، وظهر لاعبو الفريق بمستوى جيد، واتسم الأداء بالندية والحماس من جميع اللاعبين.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.