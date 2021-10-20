شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي يستعيد ذكريات المنتخب بصورة مع حازم إمام بجانب كأس افريقيا 1998 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد هانى رمزى، مدرب منتخب مصر السابق، ذكرياته مع زملاؤه في منتخب الفراعنة خلال بطولة كأس الامم الافريقية 1998 والتي فاز بها المنتخب المصري في بوركينا فاسو في النسخة الحادية والعشرين، ونشر هاني رمزي صورة تجمعه بحازم امام والحارس نادر السيد على حسابه بموقع "انستجرام"، وهم يلتقطون صورة تذكارية بجانب الكأس.



هانى رمزي على انستجرام

وخاض نهائي كأس الأمم الأفريقية 1998 التي أقيمت في 28 فبراير 1998، في ملعب 4 أغسطس، فريقي منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم، ومنتخب مصر لكرة القدم، وفاز فيها منتخب مصر، بعد أن هزم منتخب جنوب أفريقيا، بنتيجة 0 - 2، وكان حكم المباراة سعيد بلقولة، وحضر المباراة 40000 شخصاً.



هانى رمزي مع حازم امام ونادر السيد مع الكأس

وقبل أيام تعود ذكرى دخول حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق تاريخ الدورى الإيطالى، بمشاركته مع أودينيزى أمام نابولى فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الخامسة للكالتشيو موسم 1996-97.

وشارك حازم إمام بديلاً لرافاييل سيرجيو فى الدقيقة 62 من عمر المباراة ليصبح أول لاعب مصرى يشارك بشكل رسمى فى الدورى الإيطالى الممتاز على مر التاريخ، ويبدأ رحلة احتراف بين إيطاليا وهولندا حتى عام 2000 الذى أنهى فيه مشواره الأوروبى وعاد لنادى الزمالك.

ونال حازم إمام خلال مشواره الكروى العديد من الألقاب، حيث حصل على لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003م، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003م.