الدوري المغربي.. موعد مباراة الوداد وأولمبيك آسفي والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

يخوض فريق الوداد مباراته المؤجلة من الجولة السادسة في الدوري المغربي، حين يلاقي نظيره أولمبيك آسفي مساء الخميس 21 أكتوبر/ تشرين أول.



ويحتل فريق الوداد، حامل اللقب، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 13 نقطة، فيما يحل أولمبيك آسفي تاسعا بـ6 نقاط.

وخسر الوداد مساء الأحد الماضي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، أمام مضيفه هارتس أوف أوك الغاني بهدف دون رد.

يستضيف فريق الوداد نظيره أولمبيك آسفي في ختام الجولة السادسة، مساء يوم الخميس على ملعب محمد الخامس.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

تبث مباراة الوداد وأولمبيك آسفي عبر قناة المغربية الرياضية على الهواء مباشرة.

يذكر أن مباريات الدوري المغربي تقام حتى الآن بدون حضور الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).