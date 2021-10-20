عاجل.. أبوظبي تستضيف كأس العالم للأندية 2021

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح العاصمة الإماراتية أبوظبي حق استضافة كأس العالم للأندية 2021 وذلك للمرة الخامسة في تاريخها.



جاء ذلك على هامش مجلس الفيفا الذي عقده جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء يوم الخميس.

وقال إنفانتينو خلال المؤتمر إن اليابان انسحبت من استضافة مونديال الأندية، ليتم منح الملف إلى الإمارات.

وأوضح أن موعد إقامة كأس العالم للأندية 2021، سيكون خلال وقت مبكر من عام 2022.

وتستضيف الإمارات كأس العالم للأندية، للمرة الخامسة بعد نسخ أعوام 2009 و2010 و2017 و2018.