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الامارات | محمد صلاح يهزم كريستيانو رونالدو بإحصائيات وأرقام مثيرة في الدوري الإنجليزي

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جوني جبور-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت إحصائيات جديدة رصدتها الصحف الإنجليزية، تفوق مهاجم الدولي المصري محمد صلاح، بشكل واضح، مقارنة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة الأحد المقبل على ملعب "أولد ترافد" مقر "الشياطين الحمر" لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقال صحيفة "صن" الإنجليزية، إن: "صلاح تفوق في سباق السرعات، على حساب رونالدو، بالإضافة إلى متوسط عدد المترات الذي يقوم بها كل لاعب في البطولات، والتي ترصدها شركات تحليل الأداء، في إحصائيات منحت الفرعون المصري الأفضلية على المستويين".

وأوضحت الصحيفة، أن: "محمد صلاح يقوم بالجري بمتوسط 9.4 كيلومتر في المباراة الواحدة، بفارق ضئيل عن كريستانو رونالدو الذي يقوم بالجري في كل مباراة بحدود 9.3 كيلومتر، إلا أن الفرعون المصري كان الأسرع، بتسجيل معدل سرعة قصوى بلغ 20.1 كيلومتراً في الساعة، مقارنة بـ 15.1 للبرتغالي رونالدو".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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