الامارات | دبي تستضيف معرض كمال الأجسام 28 الجاري بمشاركة نجوم عالميين أبرزهم بيغ رامي وروني كولمان

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف معرض كمال الأجسام 28 الجاري بمشاركة نجوم عالميين أبرزهم بيغ رامي وروني كولمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي خلال الفترة بين 28 و30 الجاري تنظيم معرض دبي لكمال الأجسام، بمشاركة نُخبة الرياضيين للتعرف على عدد أكبر من الجهات العارضة وحضور سلسلة متنوعة من النقاشات والفعاليات المتخصصة، كما يحظى المشاركون بفرصة حضور جلسات الحوار وفعاليات لقاء النجوم الحصرية التي تستضيف مجموعة من نُخبة خبراء الصحة واللياقة البدنية.

ويستقطب المعرض، الذي يجري تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، أبرز الأسماء في عالم كمال الأجسام، ويُسلط الضوء على أحدث المنتجات في مجالات الصحة واللياقة البدنية، بما فيها آخر إصدارات أسطورة (يو إف سي) عن فئة الوزن الخفيف، حبيب نور محمدوف، والتي تشمل بي إتش توب التابعة لمياه حبيب القلوية وألواح البروتين فِترو التابعة لحبيب.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان صحافي أن من أبرز الأسماء في قائمة ضيوف المعرض، المصري بيغ رامي، أنجح رياضيي كمال الأجسام العرب في التاريخ والحائز على ثاني ألقاب مستر أولمبيا مؤخراً، إلى جانب الأسطورة روني كولمان، الفائز بلقب مستر أولمبيا ثماني مرات، ودوريان ياتس، حامل اللقب في ست مناسبات. ويستضيف المعرض أيضاً فليكس لويس، أحد أنجح رياضيي كمال الأجسام على الإطلاق والفائز الوحيد بلقب مستر أولمبيا عن فئة 212 سبع مرات على التوالي. وتزخر قائمة ضيوف الفعالية أيضاً بأسماء بارزة مثل يوليسيس جونيور، لاعب كمال الأجسام والعارض الشهير في مجال اللياقة البدنية؛ وياريشنا أيالا، الفائزة ببطولة نيويورك لمحترفي اللياقة البدنية التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، والتي تحضر المعرض إلى جانب باقةٍ متنوعة من أبرز مشاهير ومحترفي كمال الأجسام واللياقة البدنية في العالم.

وتشهد نُسخة هذا العام من المعرض أيضاً عودة بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام ذات الشعبية الواسعة، والتي تدعو جميع لاعبي ولاعبات كمال الأجسام للمشاركة في منافساتها الحماسية. وتحتضن البطولة مجموعةً واسعة من المنافسات في مختلف الفئات، وتُقدم جوائز قيّمة إلى جانب جائزة نقدية تصل إلى 75 ألف درهم إماراتي، فضلاً عن تعاونها مع سلسلة بطولات برو إيليت التي يُنظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية لتوزيع بطاقات احترافية على 18 فائزاً وتزويدهم بعقود رعاية تشمل الصالات الرياضية والمواد الغذائية والملابس الرياضية.

وتشمل أجندة معرض دبي لكمال الأجسام أيضاً منافسات بطولة أقوى رجل "سترونج مان"، التي تمتد لثلاثة أيام، إلى جانب فعالية أبطال المستقبل من أكاديمية فريق نوجويريا، والتي تشهد العديد من المباريات في الملاكمة ومواي تاي والفنون القتالية المختلطة.

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