إنفانتينو يقترح إقامة كأس العالم كل عامين ومنع مشاركة أي منتخب في بطولتين متتاليتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أثار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) مزيدًا من الغضب بسبب خططه لإقامة كأس العالم كل عامين، من خلال الإصرار على أنه يمكن منع المنتخبات من اللعب في بطولات متتالية.

والفكرة المثيرة للجدل لاستضافة البطولة الأبرز في العالم للمنتخبات كل عامين، والتي أثارها لأول مرة آرسين فينغر، تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، وقوبلت بإدانة واسعة النطاق.

ويجري إنفانتينو حملات علاقات عامة مكثفة في محاولة لإقناع كافة الأطراف المعنية بخططه، لكن تعليقاته الأخيرة لم تفعل الكثير لإرضاء المعارضين.