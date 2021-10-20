تعرف على القنوات الناقلة لنزالات "WWE كراون جول"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

ينتظر عشاق المصارعة حول العالم، انطلاق نزالات ”كراون جول“، والتي ستقام ضمن فاعليات موسم الرياض 2021 في المملكة العربية السعودية، والذي يلقى متابعة كبيرة، لما يشهده العرض من نزالات نارية.



وتنظم ”WWE كراون جول“ بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه و(WWE)، على مسرح محمد عبده في الرياض، مساء الخميس الـ21 من أكتوبر الجاري، ابتداء من الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث تفتح الأبواب الساعة الخامسة مساء.

القوات الناقلة لنزالات ”WWE كراون جول“

من المتنظر إذاعة نزالات البطولة الكبرى على قناة عبر قناة MBC Action بشكل رسمي.

وأدرت شبكة (WWE) بيانًا قالت فيه: ”عرض كراون جول المنتظر إقامته غدا في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض يمكنكم مشاهدته غدا مباشرة الساعة ٧ مساء بتوقيت المملكة عبر قناة MBC Action“.

ويمكن لعشاق المصارعة الحرة في المنطقة متابعة مجريات الحدث على الهواء مباشرة عبر شبكة WWE.

القوات الناقلة لنزالات ”WWE كراون جول“

من المتنظر إذاعة نزالات البطولة الكبرى على قناة عبر قناة MBC Action بشكل رسمي.

وأدرت شبكة (WWE) بيانًا قالت فيه: ”عرض كراون جول المنتظر إقامته غدا في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض يمكنكم مشاهدته غدا مباشرة الساعة ٧ مساء بتوقيت المملكة عبر قناة MBC Action“.

ويمكن لعشاق المصارعة الحرة في المنطقة متابعة مجريات الحدث على الهواء مباشرة عبر شبكة WWE.