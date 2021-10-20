منع جماهير باريس سان جيرمان من السفر إلى مارسيليا لمشاهدة كلاسيكو الكرة الفرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

لن يُسمح لجماهير باريس سان جيرمان بالتوجه إلى مرسيليا لمشاهدة كلاسيكو الكرة الفرنسية، الأحد، ضمن منافسات الدوري المحلي، بعدما شهدت الملاعب العديد من أعمال العنف خلال الأسابيع الأخيرة، وفق مرسوم صادر عن وزارة الداخلية في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء.



وجاء في المرسوم الصادر من الداخلية الفرنسية: ”غالبًا ما تخل المباريات التي يخوضها باريس سان جيرمان خارج أرضه بالنظام العام، مضيفًا أن البعض من مشجعي مرسيليا غالبًا ما يُظهرون سلوكًا عنيفًا“.

وأضاف أن السفر على المستويين الفردي أو الجماعي لمشجعي باريس سان جيرمان إلى مرسيليا سيكون محظورًا أيضًا، اعتبارًا من منتصف ليل السبت، لأن العلاقات بين مشجعي الناديين ملطخة بالعداء منذ عدة سنوات.

ويأتي القرار بعد أن اضطرت شرطة مكافحة الشغب وأفراد الأمن للتدخل لوقف اشتباكات المشجعين وأعمال الشغب في مباريات عدة في الدوري الفرنسي، الشهر الماضي، التي شهدت إصابة العشرات، وكانت جماهير مرسيليا طرفًا في أكثر من مرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقى المشجعون في ملعب ”فيلودروم“ الألعاب النارية والقنابل الدخانية وغيرها من المقذوفات تجاه مشجعي نادي غلطة سراي التركي، ما أدى إلى اشتباكات أثناء المباراة وبعدها.